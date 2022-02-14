تغريم منتخب سورية 10 آلاف دولار للانسحاب من البطولة العربية للسلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، أن اللوائح واضحة بشأن المنتخبات التي تعتذر وتنسحب من المشاركة في البطولات العربية، بعد إرسال اتحادات بلادها الموافقة النهائية للمشاركة، وكشف عن فرض غرامة مالية على المنتخب السوري لكرة السلة قدرها 10 آلاف دولار، وحرمانه من المشاركة في البطولات المقبلة حتى دفع الغرامة. يأتي ذلك بسبب إعلان الاتحاد السوري انسحاب المنتخب بعد ساعات من سحب قرعة البطولة العربية رقم 24، المقامة حالياً على نادي النصر في دبي، التي استهلت في الثامن من الشهر الجاري، ويسدل الستار عليها بعد غدٍ.

وقال القرقاوي لـ«الإمارات اليوم»، إن «مجلس إدارة الاتحاد العربي سيجتمع غداً، للبت في موضوع المنتخبات التي انسحبت من المشاركة في البطولة الحالية، بعد تأكيد اتحادات بلادها المشاركة، وهما المنتخبان السوري والمغربي».

وأضاف: «اللوائح واضحة بشأن المنتخبات التي تعتذر بعد إرسال موافقة نهائية على المشاركة، وهي فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دولار، ستطال بالتأكيد المنتخب السوري، مع حرمانه من المشاركة في البطولات المقبلة حتى تسديد الغرامة، أما المنتخب المغربي الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة جراء إصابة لاعبيه بـ(كورونا)، فاتحاد بلاده مطالب بتقديم أوراق رسمية، تثبت فعلاً إصابة اللاعبين بالفيروس حتى يتجنب العقوبة».

وأضاف: «قرار الانسحاب الذي جاء في اللحظات الأخيرة، جاء مفاجئاً لنا، وبأعذار غير مبررة من وجهة نظري، إذ إن الخاسر الأكبر هو جمهور الجالية السورية الكبير والعاشق لكرة السلة الموجود في الإمارات، وإهدار المنتخب السوري وجهازه الفني الجديد فرصة خوض مباريات قوية، تمثل محطة إعداد قبل التوجه إلى المشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2023».

الثلاثيات تقود الصومال للفوز على ليبيا وبلوغ نصف النهائي

قادت 19 رمية ثلاثية ناجحة المنتخب الصومالي إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على نظيره الليبي بنتيجة «92-88»، في مباراة جمعتهما أمس في افتتاح الدور ربع النهائي.

وضرب المنتخب الصومالي موعداً غداً في نصف نهائي البطولة، مع منتخب لبنان الذي فاز أمس على الأردن «64-52».

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