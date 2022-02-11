الأسترالي فوكس يتصدر بطولة «رأس الخيمة كلاسيك» للغولف

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

تصدر الأسترالي «رايان فوكس» ترتيب الجولة الأولى لبطولة «رأس الخيمة كلاسيك» إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للغولف، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمشاركة أبرز النجوم الذين يتنافسون في نادي الحمرا للغولف على جوائز مالية تبلغ مليوني دولار.

وسجل فوكس تسع ضربة تحت المعدل بينما حصل البرتغالي ريكاردو جوفيا على المركز الثاني بفارق ضربة واحدة عن المتصدر، وفي المركز الثالث يشارك 10 لاعبين بنتيجة ست ضربات تحت المعدل.

وتشهد البطولة مشاركة عربية حيث سجل الأردني شيرغو الكردي أربع ضربات تحت المعدل، والإماراتي أحمد سكيك، المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة، ضربتين فوق المعدل.

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