دبي تعيد بطل الملاكمة ريجانو إلى الحلبة بمواجهة أسطرلابيو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سيكون عشاق الملاكمة داخل الإمارات على موعد تاريخي لمشاهدة بطل العالم في الملاكمة، الكوبي غييرمو ريجانو، وهو يعود إلى الحلبة مجدداً، بعد فترة طويلة من التوقف، لمواجهة المقاتل الفلبيني فينسينت أسطرلابيو، في النسخة الثانية من بطولة «مقاتلي الشعب الكوبية»، التي تحتضنها دبي في الـ26 الجاري بنادي الإمارات للغولف في دبي، وذلك بعد النجاح الذي واكب النسخة الأولى التي أقيمت في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة العديد من نجوم الملاكمة العالمية.

وسيصل غييرمو (41 عاماً)، المتوج بذهبيتين أولمبيتين في (سيدني 2000)، و(أثينا 2004)، إلى دبي الأسبوع المقبل، من أجل بدء التحضيرات للنزال الذي سيقام إلى جوار نزالات أخرى لا تقل إثارة بين أبطال الملاكمة الكوبية الشهيرة، التي انطلقت من الكاريبي، والتي تعد خليطاً بين ما يطلق عليه في كوبا «رقصة السالسا وفرحة النصر».

وأعلنت اللجنة المنظمة للنزال أن التذاكر من فئة «VVIP» بيعت بالكامل، بينما وصل سعر تذاكر من فئة «VIP» إلى 349 درهماً، فيما يبلغ سعر الدخول العادي 199 درهماً، وهي متوافرة على موقع 800tickects.com و Bookmyshow.com.

وقال الهولندي فوك ان نجوين، مالك نادي الملاكمة الكوبية ومقره في دبي، وهي الجهة المنظّمة للحدث، إن النسخة التي ستقام نهاية فبراير الجاري ستشهد مشاركة مقاتلين من العيار الثقيل، وإن اختيار إقامة النزال التاريخي بين غييرمو ريجانو وفينسينت أسطرلابيو جاء بعد النجاح الكبير الذي تحقق في النسخة الماضية، والإقبال الجماهيري الكبير.

وأضاف نجوين: «خلال اللحظات العصيبة التي مر بها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) انتقلت إلى دبي، ولم أستطع أن أترك المقاتلين خلفي، لذلك قمت بإحضارهم إلى دبي حتى يتعرف إليهم العالم، وكانت فرصة جيدة لتنظيم النسخة الأولى التي كانت ناجحة بكل المقاييس».

وجاء اسم «مقاتلو الشعب» ليعكس حالة الشغف لدى الشعب الكوبي، واهتمامه بالملاكمة.

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