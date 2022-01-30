تألق كبير لـ"مربط دبي" في مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للجواد العربي

المصدر: الإمارات اليوم

سجل مربط دبي للخيول العربية تألقا قويا في مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي في نسخته التاسعة، حيث شهدت فعالياته مزرعة الخالدية بمنطقة الرياض في السعودية مساء أول أمس.

وتمكن مربط دبي من فرض هيبته، بنيل إنتاجه المحلي لقبين ذهبيين، ولقبا فضيا، وآخر برونزيا. وفي بطولة المهرات بعمر السنة نالت "دي نجلاء" اللقب الذهبي، وتوجت أيضا بنفس المعدن الأصفر "دي جورية" بالنسبة لبطولة المهرات بإجماع الحكام. وانتزع اللقب الفضي في بطولة المهور "دي شهير"، بينما عاد اللقب البرونزي للمهور بعمر السنة إلى "دي تويجان".

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط في ختام منافسات المهرجان، واصفا الحدث بأنه محطة دولية كبرى ناجحة بكافة المقاييس.

وقال عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي: مربط دبي تمكن في هذا المهرجان من تحقيق الأهداف التي سطرها من المشاركة. البطولة ذات مستوى تنافسي كبير بين مرابط عالمية، لذلك حرصنا على المشاركة بجديد إنتاج المربط لقياس مدى قوة الجودة التي تعتبر الهدف الأكثر أهمية، وقد عبرت النتائج الجيدة لإنتاجنا عن نجاح مهمتنا.

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