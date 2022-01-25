ختام المرحلة الأولى من «أبطال مدارس أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن ختام المرحلة الأولى من بطولة «أبطال مدارس أبوظبي»، المقامة بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع، بمشاركة 14 ألفاً و337 طالباً من 105 مدارس من مختلف الحلقات الدراسية في مدارس أبوظبي والعين والظفرة.

وقام مجلس أبوظبي بتكريم الفرق المتأهلة من كل رياضة داخل مدارسهم، بحضور مديري المدارس، ومدربي التربية البدنية للفرق. وتشمل البطولة التي انطلقت في أكتوبر 2021 رياضيات مختلفة، هي: كرة القدم، والسلة، والطائرة، واليد، وألعاب القوى، والسباحة.

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