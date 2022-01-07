"حمداني خالد الخالدية" بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول في المحطة السعودية

المصدر: الإمارات اليوم

توج الجواد "حمداني خالد الخالدية" لاسطبلات الخالدية بلقب الشوط الرئيس السادس على كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن الكرنفال الختامي للكأس، بمحطتها الرابعة عشرة التي أقيمت في السعودية ضمن نسختها الثامنة والعشرين. وأقيمت المنافسات في ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض مساء أمس، بمشاركة 59 خيلا في 6 أشواط.

وتمكن "حمداني خالد الخالدية" من التفوق ضمن السباق المخصص للمهور والمهرات فئة (ليستد) من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر، ونجح بإشراف المدرب ناصر بن مطلق وبقيادة الفارس عادل الفريدي من قطع مسافة السباق بزمن 2:04:15 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية متوكل الخالدية، فيما جاء بالمركز الثالث جنرالة شمر.

وشهد السباقات والأمسية الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وفيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات الكأس، ومتعب بن زيد الشمري المدير العام لميدان سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية، حيث عكس الختام المميز أبهى صور الترابط الأخوي والتلاحم الوطني السعودي الإماراتي في كرنفال وطني مبهر.

وانطلق برنامج مهرجان كأس رئيس الدولة للخيول العربية بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة " المبتدئة " الذي شهد فوز المهر "عسفان الخالدية" العائد لاسطبلات الخالدية وتحت إشراف المدرب ناصر بن مطلق وقيادة روبيرتو بيريز، وشهد الشوط مشاركة 18 خيلاً وأقيم لمسافة 1200 متر، للخيول المبتدئة بعمر 3 سنوات .

وظفر المهر " كريم " للمالك والمدرب هاشم المير وتحت قيادة الفارس فهد الفريدي بلقب الشوط الثاني، فيما توج المهر "صويتي خالد الخالدية" لاسطبلات الخالدية بإشراف المدرب ناصر بن مطلق وقيادة الفارس روبرتو بيريز بلقب سباق الشوط الثالث، كما نجحت الفرس "الريم سيالة" للمالك مربط سيالة وإشراف المدرب ريعان الإبراهيم والفارس عبدالله الخميس في الفوز بلقب الشوط الرابع، فيما تمكن الجواد (ايه اس رحماني) من تحقيق الانتصار والفوز بلقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة " مفتوح " تكافؤ (0-70) لمسافة 1800 متر، بمشاركة 8 خيول، ويعود الجواد للمالك سعد بن مشرف القحطاني وإشراف المدرب عبدالله بن مشرف وتحت قيادة الفارس محمد سعيد.

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