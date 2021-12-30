انطلاق الجولة الترويجية لكأس السوبر في مقر الشركات الراعية

المصدر: الإمارات اليوم

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية الجولة الترويجية لكأس السوبر الإماراتي، التي ستطوف خلالها الكأس في زيارة لمقر كل من الشركات الراعية لرابطة المحترفين الإماراتية، مع بدء العد التنازلي للحدث المقرر إقامته تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم" 7 يناير المقبل على استاد هزاع بن زايد، ويجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة الموسم الماضي.

وانطلقت الجولة أمس من فندق ريكسوس بريميوم بدبي، وتتواصل بزيارة لفندق قصر الإمارات في أبوظبي، كما ستحط كأس السوبر الرحال في مقر "النابودة"، يليه مقر طيران الإمارات. وتتواصل رحلة كأس السوبر الإماراتي لتزور "أدنوك" و"اتصالات".

وتأتي هذه الجولة في إطار مبادرات رابطة المحترفين الترويجية لكأس السوبر الإماراتي، والذي سيشهد تتويج أول أبطال الموسم 2021-2022 في أجواء استثنائية حرصت الرابطة على تقديمها للجماهير وتنطلق من الخامس من يناير 2022 وتمتد إلى نهاية المباراة، كما رصدت الرابطة جوائز قيمة تصل إلى 100 ألف درهم بالإضافة إلى جوائز عينية ضمن السحوبات على تذاكر المباراة الالكترونية.

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