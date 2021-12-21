منتخب الغولف رابعاً في بطولة الغولف العربية

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

احتل المنتخب الوطني للغولف المركز الرابع برصيد 236 ضربة، في البطولة العربية الـ40 للرجال، المقامة حالياً في القاهرة، فيما تصدر المنتخب السعودي البطولة برصيد 229 ضربة، وحل المنتخبان التونسي والمصري ثانياً، ولكل منهما 230 نقطة، فيما جاءت قطر بالمركز الخامس 237 ضربة.

وعلى مستوى منافسات الفردي، تساوى كل من المصري دين نعيم والسعودي فيصل سلهوب بـ72 نقطة، بمعدل ضربتين تحت المعدل، وحل بالمركز الثالث التونسي إلياس برهومي 73 نقطة، وبالمركز الرابع السعودي سعود الشريف 774 نقطة، وحل الإماراتي أحمد سكيك خامساً بـ76 نقطة.

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