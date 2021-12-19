لطيفة بنت حمدان تمنح عضوية «سيدات زعبيل» لـ 80 لاعبة من أندية دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

منحت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، عضوية النادي إلى 80 لاعبة من المنتسبات للفرق الأولى بأندية دبي، من مختلف الرياضات الفردية والجماعية، تحت مسمى «العضوية الرياضية في نادي زعبيل للسيدات – فئة اللاعبات»، التي تتيح للاعبات الاستفادة من إمكانات النادي ومنشآته الرياضية، والتمتع بالامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها لمنتسباته. ويأتي ذلك، في إطار التعاون والشراكة بين مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، لاعبات أندية دبي في مقر النادي، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مشرفة الألعاب النسائية في نادي الوصل، وشيماء عبيد، مديرة نادي زعبيل للسيدات، وروضة المحرزي، رئيسة لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون، رئيسة قسم رياضة المرأة في المجلس، ومشرفات وإداريات الفرق واللاعبات في أندية الوصل والنصر وشباب الأهلي.

وأعربت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها لانضمام 80 لاعبة من نخبة لاعبات الفرق النسائية الأولى في أندية دبي لنادي زعبيل للسيدات، مؤكدة حرص النادي على دعم الجهود الوطنية للارتقاء برياضة المرأة، وإتاحة الفرصة للاعبات للاستفادة من التجهيزات الرياضية المتطورة في التدريب، وتحفيزهنّ لتحسين مستوياتهنّ، ومتمنية لجميع اللاعبات التوفيق والنجاح في اعتلاء منصات التتويج.

وأكدت شيماء عبيد في تصريح صحافي أن «المرأة في الإمارات، تنال اليوم رعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، وتحظى بمكانة مميزة في وطننا ومجتمعنا، ويسرنا أن نعمل على ترجمة هذا النهج، من خلال تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني اليومي، وجعله أسلوب حياة». من ناحيتها، قالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، في تصريح صحافي: الرياضة النسائية حققت وبفضل دعم القيادة الرشيدة نقلة نوعية على صعيد نمو ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وزيادة أعداد ممارسات الرياضة بين النساء من مختلف أطياف المجتمع.

العضوية تتيح للاعبات الاستفادة من إمكانات نادي زعبيل ومنشآته الرياضية.

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