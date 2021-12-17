رجال بني ياس وسيدات بالمز يرفعون كأس الجوجيتسو (صور)

المصدر: أبوظي - الإمارات اليوم

احتفظ نادي بني ياس، اليوم الجمعة، بلقب منافسات الرجال عن فئة الكبار فوق 18 عاما وحل الوحدة وصيفاً، والعين في المركز الثالث، في ختام بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو التي أقيمت بقاعة "جوجيتسو أرينا" بمدينة زايد الرياضية بعد منافسات مثيرة في ظل حضور جماهيري كبير، فيما توجت أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 بلقب السيدات عن فئة الكبار فوق 18 عاماً، وحل الوحدة وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

كما تمكن نادي بني ياس من حسم لقب فئة الشباب تحت 18 عاما، وحل العين وصيفاً، والوحدة ثالثاً، وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، وحل العين وصيفاً، وبالمز الرياضية في المركز الثالث.

وتمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حسم لقب فئة الشابات تحت 18 عاماً، وحل العين وصيفاً، وبالمز الرياضية في المركز الثالث، وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً فاز الوحدة باللقب، وحلت بالمز الرياضية وصيفاً، والعين في المركز الثالث.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات اليوم مشاركة خمسة أندية وأكاديميات هي العين، والوحدة، وبني ياس، وبالمز الرياضية "تيم 777"، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حيث تنافسوا بقوة بنظام الحزام المفتوح.

وحضر ختام منافسات كأس رئيس الدولة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبانايوتوس سورودوبولاس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومنصور الظاهري عضو محلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات المشاركة.

من جهته، أشاد عبدالمنعم الهاشمي بالمستوى الفني الكبير للبطولة وتألق اللاعبين واللاعبات على البساط، والمنافسة غير المسبوقة بين الأكاديميات والأندية على مستوى الدولة، منوهاً بأهمية إضافة منافسات فئة السيدات إلى نظام البطولة، ما عزز من أجواء المنافسة والحماس في ظل الإنجازات المشهودة والمردود الكبير لبنات الوطن على الساحة المحلية والدولية.

وقال في تصريحات صحافية: "إن مستوى البطولة ومنذ انطلاق الجولة الأولى لمنافساتها، سار بوتيرة تصاعدية وارتفع نسق الأداء جولة بعد أخرى، الأمر الذي يؤكد أن البطولة وبالرغم من كونها مسابقة محلية إلا أن مواصفاتها أقرب إلى العالمية، مشدداً على أن الفائز الأول هو جوجيتسو الإمارات، وأن أبرز المكاسب التي تحققت هو تقديم نخبة مميزة من المواهب الجديرة بتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة".

وثمّن عبدالمنعم الهاشمي الدور الكبير الذي تلعبه الأندية والأكاديميات للنهوض برياضة الجوجيتسو وتكامل جهودها مع رؤية وبرامج الاتحاد لتطوير اللعبة ونشرها وصناعة الأبطال، موضحاً أن الأندية والأكاديميات شركاء للاتحاد في النجاح والعمل لترجمة رؤية القيادة في تحقيق الريادة وجعلها واقعا ملموساً.

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