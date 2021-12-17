تسديدات.. «ميسي ورونالدو» يثيران نقاشات ميرزا والمنصوري

المصدر: الإمارات اليوم

كشف نجم منتخب الدراجات، أحمد المنصوري، أن من اللاعبين المفضلين لديه، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جرمان. وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن زميله ونجم المنتخب، يوسف ميرزا يخالفه تماماً بتفضيله غريم ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مان يونايتد. وقال إنه كثيراً ما تدور نقاشات حادة بينهما بسبب المقارنة بين اللاعبين، آخرها كان بسبب فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية السابعة.

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