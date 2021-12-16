منصور بن محمد: مؤتمر دبي الدولي انطلق بمبادرة إماراتية ورسّخ مكانته في صدارة الأحداث العالمية

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال صناعة الرياضة عموماً وتطوير كرة القدم العالمية خصوصاً، من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وجائزة «دبي غلوب سوكر» العالمية.

وقال سموه في تصريحات صحافية: «سعداء بالنجاح الكبير لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي انطلق كمبادرة من دولة الإمارات، ورسّخ مكانته في صدارة الأحداث الكروية العالمية حتى بات حدثاً سنوياً ينتظره الجميع في مختلف دول العالم، ويتابعه المشاهدون من مختلف القارات سواء من العاملين في صناعة كرة القدم أو من جمهورها الواسع، كونه يمثل منصة دولية لتطوير كرة القدم العالمية ويسلط الضوء على واقع ومستقبل كرة القدم».

وأضاف سموه: «يمنح مؤتمر دبي للاحتراف صنّاع القرار ونجوم اللعبة من المدربين واللاعبين الفرصة للقاء والتباحث وتعزيز العلاقات بين قطاع كرة القدم في الدولة وبين العالم، كما يتم سنوياً تكريم المتميزين من أصحاب الإنجازات الكروية الذين يواصلون التألق في جميع الملاعب أو من الذين ابتعدوا عن الملاعب، ومازلنا نذكر إنجازاتهم بكل التقدير لما قدموه لأنديتهم ولمنتخباتهم ولكرة القدم في العالم».

جاءت تصريحات سموه خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي ترأسه بحضور نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد الشعفار، ومحمد الكمالي، ود. عبدالله الكرم، ومريم الحمادي، وموزة المري، وأمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الدعم المؤسسي المقرر صالح المرزوقي.

وشدّد سموه على أن الدورة الحالية من المؤتمر الذي يُقام 27 الجاري في منطقة برج خليفة، تكتسب أهمية وقيمة أكبر كونها تتزامن مع الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الخمسين، واليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، وكذلك مع تنظيم «إكسبو 2020» في دبي، مما يجعل احتفالية كرة القدم العالمية هذا العام أكثر روعة وتميزاً.

وقال مجلس دبي في بيان صحافي، إن الاجتماع استعرض عناصر التحديث في نموذج دبي للتفوق الرياضي، الذي يتم من خلاله تقييم أداء الأندية وشركات كرة القدم والأكاديميات والعاملين فيها، إذ شهد أكتوبر الماضي تكريم الفائزين في فئات الدورة الثامنة.

ولفت البيان إلى أن «مجلس دبي الرياضي يعمل على تحديث النموذج بما ينسجم مع التطورات التي تشهدها الدولة عموماً وعلى صعيد القطاع الرياضي بوجه خاص، وبما يعزز من أداء المؤسسات الرياضية والعاملين فيها في جميع مجالات العمل الرياضي وباقي الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وغيرها من المجالات، كما تتناسب عناصر التحديث على النموذج مع مرحلة ما بعد كوفيد-19، بما يمنح دعماً أكبر لقطاع الأكاديميات وتكريم الأكاديمية الأكثر نجاحاً في تقديم لاعبين موهوبين ومتميزين للأندية والمنتخبات الوطنية».

واطلع الاجتماع على قائمة الفعاليات الدولية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، وفق أرقى معايير الجودة وبما يعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية ومكانتها في صناعة مستقبل الرياضة في العالم.

وتضم قائمة الفعاليات بطولات مختلفة وفي مقدمتها بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وبطولة دبي الدولية للكروست فت، إلى جانب سباق ألترا ماراثون المرموم، وسباقات الدراجات الهوائية ومن بينها طواف الإمارات العالمي، وكذلك بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف وبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم وبطولة آيرون مان وبطولات دبي للتنس.

وناقش مجلس الإدارة طلبات عدد من الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية لنقل مقراتها إلى دبي، نظراً لما لمسته من جودة الحياة والتطور في جميع المجالات الداعمة بداية من تطور القطاع الصحي والرعاية الطبية وتطور المنشآت السكنية والمنشآت الرياضية والخدمية ووسائل النقل والتشريعات والتسهيلات المقدمة في جميع المجالات.

شهدت السنوات السابقة نقل مقر المجلس الدولي للكريكت، والاتحاد الدولي للبولينغ والمقرات الإقليمية لاتحادي الريشة الطائرة (البادمنتون) والهوكي، وقد تم التوجيه بالعمل على تسهيل نقل الاتحادات الدولية لمقراتها إلى دبي وفق القوانين واللوائح.

• المجلس ناقش طلبات عدد من الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية لنقل مقراتها إلى دبي.

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