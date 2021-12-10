أكاديمية «دولي بناء الأجسام» تجدد التعاون مع فرعها في السعودية

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط، تجديد عقد التعاون مع فرع الأكاديمية في السعودية، ويقضي باستئناف تنظيم الدورات التدريبية والعلمية، انطلاقاً من فرعها في المدينة المنورة، بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وجرى التوقيع على العقد في فندق تايم في دبي، بحضور رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد، ومدير فرع الأكاديمية في السعودية عاصم أبوسلامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news