منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، بالميدان الجنوبي في الوثبة، الأشواط الرئيسة لفئة الحقايق، لمسافة أربعة كيلومترات، ضمن منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة.

وتقام منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2021، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المنافسات حتى الثاني من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين.

حضر المنافسات الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وحمد بن سهيل الخييلي وفرج بن حمودة الظاهري، والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، وعدد من ملاك الهجن وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الهجن.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام برياضة سباقات الهجن، وتوفير كامل الدعم والرعاية لها، نظراً إلى ما تزخر به هذه السباقات من معانٍ جليلة، وما ترمز إليه من قيم الشجاعة وكرم الأخلاق وتراث الآباء والأجداد.

وأشار سموه إلى أن جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، التي تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسخت نجاحاتها على مدى المواسم الماضية، وبات اسمها مرادفاً للنجاح والتألق لدى مُلاك الهجن والمهتمين بهذه الرياضة النبيلة.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد شهد مأدبة غداء أقامها الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان بهذه المناسبة.

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