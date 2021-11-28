وليد عبدالكريم مديراً لأكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختارت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ومقرها دبي، الحكم الدولي المهندس وليد عبدالكريم، مديراً لها للسنوات الأربع المقبلة، وذلك تثميناً للمردود الفني والإداري له عند توليه مهمة مدير الشؤون الفنية، وإدارته للمحاضرات. أعلن ذلك رئيس مجلس ادارة الاكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد، خلال إقامة دورة المستوى الثالث، التي اختتمت أمس في دبي بحضور المحاضر الدولي المصري عمرو جلال، وأعضاء مجلس الإدارة.

وكانت أكاديمية الاتحاد الدولي نالت، أخيراً، شرف تنظيم بطولة ليلة الأبطال في العاصمة أبوظبي في العام المقبل، بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي أقيمت في إسبانيا.

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