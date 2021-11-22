1500 مشارك في نصف ماراثون عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع مجموعة مستشفيات أمينة، لرعاية سباق نصف ماراثون عجمان في نسخته الثالثة ليسمى بـ«سباق نصف ماراثون مستشفى أمينة - عجمان»، والذي يقام 31 ديسمبر المقبل في منطقة الزوراء. ويتوقّع أن يصل عدد المشاركين إلى ما يقرب 1500 متسابق.

ووقّع اتفاقية الرعاية، الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى أمينة، محمد علي، ونائب المدير العام لشركة القدرة للخدمات الرياضية، منظّمة السباق، بدر الزرعوني، وبحضور مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية، سعود الجسمي.

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