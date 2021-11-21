الوحدة عينه على النقطة الـ 20 ويخشى مفاجآت عجمان

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

يأمل المدرب الفرنسي غريغوري أن يواصل سلسلة نتائجه المميزة، ويحقق الفوز الثالث على التوالي مع الوحدة منذ توليه المهمة، وذلك حين يستقبل عجمان الساعة 18:00 ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين. ويعيش العنابي فترة مميزة، حيث تأهل إلى ربع نهائي الكأس. ونجح غريغوري في تقوية دفاع وهجوم الفريق، في ظل تألق إسماعيل مطر وبيدرو وأيضاً السوري خريبين. ولا يريد أي تعثر، حيث يتطلع إلى النقطة الـ20، لكنه يخشى قدرة عجمان (14 نقطة) على مجابهة الفرق الكبيرة، رغم أن آخر زيارتين له إلى ملعب الوحدة خسر فيهما 3-0، و3-1. ومن شأن الفوز أن يثبت مكان غريغوري، في ظل الاتجاه الأكبر داخل النادي للاعتماد عليه.

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