مدرب الظفرة يتحدى الوصل ولا يخشى ليما

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

يجد الظفرة نفسه في موقف صعب، بسبب 4 غيابات مؤثرة في الدفاع، حين يواجه اليوم الساعة 18:00 ضيفه الوصل، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين. ويفتقد الظفرة خدمات خالد الدرمكي وخالد بطي وبيدرو بلوف ومحمد الجنيبي.

في المقابل، ورغم الشكوك التي تحوم حول مشاركة فابيو ليما مع الوصل، إلا أن مدرب الظفرة البرازيلي ميكالي، قال إنه لا يخشى ليما، وإنه يضع السيناريوهات اللازمة لأي لاعب مؤثر قد يشارك مع الفريق الخصم. وسيكون الحوار خاصاً بين مدربي الظفرة والوصل (هيلمان)، حيث سبق لهما أن قادا منتخب البرازيل لذهبية أولمبياد 2016، حين كان هيلمان مساعداً لميكالي. ويأمل الوصل بعد التغيير الإداري الأخير، أن يحقق الفوز ويبلغ النقطة 15، ويعوض الانتكاسة الأخيرة أمام النصر، بينما يأمل الظفرة الوصول إلى النقطة الـ10.

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