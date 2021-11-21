فوز حتا والبطائح وتعادل العربي ودبا الحصن في «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تعادل فريقا العربي ودبا الحصن، أمس، من دون أهداف ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، ليحافظ العربي على الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما رصيد دبا الحصن 14 في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية فاز حتا على فريق ستي (5-1) ليرفع رصيده إلى 14 نقطة خامساً، بينما «ستي» بنقطة واحدة في المركز الأخير، وسجل لحتا عبيد عيد (هدفان) وراشد سالم وعبدالله سالم والبرازيلي هيوري كوستا، بينما سجل لفريق ستي لاعب حتا عبدالله سمير في مرماه.

وفي مباراة ثالثة فاز البطائح على الجزيرة الحمراء (3-1) ليصبح رصيد البطائح 17 نقطة في المركز الثاني، وسجل للفائز أحمد جلال والمالي سيكو بابا والعماني محمد بن غريب، بينما سجل للجزيرة الحمراء مايد الضنحاني.

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