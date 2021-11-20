بني ياس يسجل انتصاره الثالث.. ويصل إلى النقطة 12

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

حقق بني ياس انتصاره الثالث في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه العروبة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على استاد الشامخة، ضمن الجولة العاشرة.

واستفاد أصحاب الأرض من الانطلاقة القوية بتسجيل الهدف المبكر الذي جاء بواسطة المهاجم الفلسطيني، أحمد أبو ناموس في الدقيقة 4 من كرة رأسية، وهو الهدف الذي أسهم في دخول «السماوي» لأجواء اللقاء سريعاً وسهل من مهمة الفريق في الانتصار والحصول على نقاط اللقاء لاحقاً.

وفرض «السماوي» سيطرته على اللقاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23 بواسطة لاعبه الأرجنتيني نيكولاس خمينيز الذي سجل هدفاً من ركلة ثابتة بطريقة رائعة وهو الهدف الثالث له في أخر مباراتين.

وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم بنتيجة اللقاء بالرغم من تراجع أدائهم في الشوط الثاني، ليضع الفريق النقطة 12 في رصيده، فيما تجمدت نقاط الضيوف عند أربع في المركز قبل الأخير.

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