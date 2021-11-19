متفرقات.. مشاركة قوارب البحرين وعُمان في جولات التجديف بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، غداً، مشاركة كبيرة من البحرين وسلطنة عمان في الشوط المفتوح، الذي سيحمل روح التحدي والإثارة بين المشاركين، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم الشوط المفتوح وفق تعليمات وشروط جديدة. ووصلت إلى دبي، أول من أمس، أطقم القاربين البحرينيين «كي إتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، و«فيكتوريوس 53» لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بينما سيمثل عمان، للمرة الأولى قاربان، هما «عمان 44» و«عمان 96».

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