5 مستجدات في الدوري.. أبرزها عودة كوزمين و«عموري»

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تسيطر خمسة مستجدات على مشهد عودة الحياة إلى ملاعب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، التي تشهد بدورها مواجهات قوية، من بينها «كلاسيكو أبوظبي» بين الجزيرة والعين، و«ديربي دبي» بين النصر وشباب الأهلي.

ويتصدر المشهد الفوز الأول للمنتخب الوطني في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وجاء على حساب نظيره اللبناني ضمن الجولة السادسة، وهو الانتصار الذي أعاد الحياة إلى حظوظ «الأبيض» بالصعود إلى المركز الثالث، بعد أن كان في مفترق طرق.

وثاني المشاهد يتعلق بعودة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، إلى مسابقة الدوري مجدداً، وهذه المرة عبر فريق الشارقة، بعد أن تولى المهمة رسمياً خلال فترة التوقف الدولي الحالي، بعقد يمتد إلى موسمين، يسعى من خلاله المدرب السابق لناديي العين وشباب الأهلي لإعادة «الملك» إلى منصات التتويج، وذلك بعد مرحلة من تذبذب النتائج في الشهرين الماضيين، ما استدعى إقالة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

ويتمثل ثالث المشاهد الجديدة في الإدارة الجديدة «المؤقتة» التي جرى تشكيلها لنادي الوصل، برئاسة أحمد الشعفار، وذلك على خلفية استقالة مجلس إدارة النادي، برئاسة راشد بالهول المهيري، والتي كانت تدير النادي منذ منتصف عام 2018، ويأمل «الوصلاوية» أن تنعكس الإجراءات الإدارية الأخيرة على أرض الواقع سريعاً، وتثمر عودة «الإمبراطور» إلى دائرة المنافسة على اللقب.

أما رابع المشاهد فيقف خلفه اللاعب عمر عبدالرحمن «عموري»، الذي بات جاهزاً للظهور مع شباب الأهلي، وذلك عقب تعافيه من الإصابة، ومشاركته في مباراة ودية جمعت فريقه أمام دبا الحصن باستاد العوير، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وتعطي عودة اللاعب «الموهوب» خيارات إضافية لمدرب الفريق مهدي علي خلال لقاء النصر.

وخامس المشاهد يتمثل في السيطرة العيناوية على جوائز شهر أكتوبر الماضي، بعد أن فاز كوامي كويدو بجائزة أفضل لاعب، وخالد عيسى بجائزة أفضل حارس مرمى، وسيرجي ريبروف بجائزة أفضل مدرب، وتفسر السيطرة على الجوائز السبب وراء استمرار «الزعيم» في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة.

وتقام غداً أربع مواجهات قوية، وسيخرج الشارقة، بقيادة مدربه الجديد، الروماني أولاريو كوزمين، لمواجهة خورفكان، ويستضيف بني ياس نظيره العروبة، ويواجه الإمارات ضيفه اتحاد كلباء، ويتقابل الجزيرة والعين في «كلاسيكو أبوظبي».

وتختتم الجولة بعد غدٍ، إذ يستقبل الظفرة نظيره الوصل، فيما يخوض الوحدة اختباراً صعباً أمام عجمان، فيما يتقابل النصر وشباب الأهلي في «ديربي دبي».

مباريات الجولة العاشرة

السبت

بني ياس - العروبة 18:00

خورفكان - الشارقة 18:00

الإمارات - اتحاد كلباء 20:15

الجزيرة - العين 20:15

الأحد

الظفرة - الوصل 18:00

الوحدة - عجمان 18:00

النصر - شباب الأهلي 20:15

المشاهد الـ 5

1- فوز المنتخب الأول في التصفيات.

2- تعاقد الشارقة مع المدرب كوزمين.

3- تشكيلة إدارة جديدة لنادي الوصل.

4- عودة عموري إلى تشكيلة الأهلي.

5- السيطرة العيناوية على جوائز أكتوبر.

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