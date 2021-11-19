الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية غداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الثانية بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي فريق لافال يونايتد مع فريق ريجينال الساعة 4:30 مساءً على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم، والاتفاق مع أتلتيكو آرابيا الساعة 18:30 مساءً على الملعب الفرعي بنادي شباب الأهلي دبي بالممزر، ويونايتد سبورت مع ليوا الساعة 19:30 مساءً على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم.

وتُختتم مباريات الأسبوع الرابع غداً، عندما يلعب فريق الهلال يونايتد مع فريق فورسان هيسبانيا الساعة 16:40 مساءً على ملعب نادي الحمرية، وفريق يونايتد مع فريق بينونة الساعة 16:45 مساءً على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم، وفريق لا ليغا أتش بي سي مع فريق الموج الساعة 18:30 مساءً على ملعب مدينة دبي الرياضية.

ويتصدر فورسان هيسبانيا المسابقة بتسع نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن لا ليغا، ثم الاتفاق، والهلال يونايتد، وريجينال، ولكل منهم ست نقاط، ثم بينونة وليوا برصيد أربع نقاط، ثم لافال يونايتد بثلاث نقاط، ويونايتد سبورت، وأتلتيكو آرابيا، يليهم يونايتد بنقطة واحدة، ثم الموج من دون نقاط.

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