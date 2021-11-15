هاشيموتو بطلة «آسيا والمحيط الهادئ لغولف السيدات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تمكنت اليابانية ميزوكي هاشيموتو، من قلب تأخرها بثلاث ضربات عن منافستها التايلاندية فونجتافيلاب إلى انتصار بفارق ضربة وحيدة، لتتوّج بلقب الدورة الثالثة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ لغولف السيدات على أرض الملعب الوطني الخاص بنادي أبوظبي للغولف.

وحققت الموهبة اليابانية المركز الأول بعد تسجيلها نتيجة 68 ضربة بواقع أربع ضربات تحت المعدل للمرة الرابعة على التوالي، محققةً بذلك نتيجة مميزة بـ272 ضربة كلية بواقع 16 ضربة تحت المعدل، ومتفوقةً بضربة وحيدة على التايلاندية ناثاكريتا فونجتافيلاب التي تأخرت بنتيجة 72 ضربة، ليتراجع ترتيبها بعد استئثارها بالصدارة منذ بداية المسابقة لتتشارك المركز الثاني مع مواطنتها كان بونابودي والأسترالية كيلسي بينيت اللتين حققتا نتيجة 66 و68 ضربة على الترتيب.

وضمنت الموهبة ذات الـ19 عاماً مكاناً لها في البطولات الكبرى القادمة العام المقبل بما فيها بطولة AIG المفتوحة في بريطانيا وبطولة أمونديا إيفيان، بالإضافة إلى بطولة مجموعة هنا المالية ودعوة للمشاركة ببطولة أوغوستا الوطنية لغولف السيدات للهواة.

وقالت هاشيموتو في تصريحات صحافية: «تغمرني السعادة لفوزي بالبطولة الأهم في مسيرتي الرياضية، فلطالما حلمت بالمشاركة في مثل هذه البطولات المميزة التي اعتدت مشاهدتها على التلفاز، كما أودّ أن أشكر جميع زملائي في الفريق وكل الداعمين لي على مدى البطولة».

• سجلت الموهبة اليابانية 68 ضربة، بواقع 4 ضربات تحت المعدل للمرة الرابعة على التوالي.

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