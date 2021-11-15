المصدر: الإمارات اليوم

توصية

يخشى لاعب أجنبي كبير بأحد أندية دوري المحترفين جدّد النادي عقده أخيراً، من أن يقوم المدرب الجديد للفريق بكتابة توصية إلى إدارة النادي بالاستغناء عن خدماته، واستقطاب لاعب بديل خلال الانتقالات الشتوية.

اعتزال

اعتزل لاعب فريق الجزيرة السابق، البرازيلي رافائيل سوبيس، بعد مشوار حافل في الملاعب، وفقاً لما قاله اللاعب لموقع «سوبر سبورت» البرازيلي. وكانت صفقة سوبيس هي الأغلى في تاريخ الدوري في 2008، متفوقاً على قيمة انتقال التشيلي خورخي فالديفيا لفريق العين.

عجب

رحب لاعب فريق الوصل، محمد عبدالرحمن (عجب) بعودة شقيقه لاعب شباب الأهلي، (عموري) إلى الملاعب مجدداً، وذلك من خلال نشر صورة لشقيقه عبر حسابه في «إنستغرام».

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