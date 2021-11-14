تألق بني ياس والفجيرة و«مؤسسة المرأة» في «الاتحاد للمبارزة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

انطلقت أول من أمس، بصالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي الشابات تحت 20 سنة، والناشئات تحت 15 سنة.

‏شهد اليوم الأول إقامة ست مسابقات بواقع ثلاث للشابات تحت 20 ستة ومثلها للناشئات تحت 15 سنة لأسلحة الايبيه والفلوريه والسابر، بمشاركة 74‏ لاعبة من أندية بني ياس، والفجيرة، ومؤسسة المرأة، والشارقة، وأكاديمية «ام كي في ايه» ‏ومركز العين للمبارزة، وتقاسمت أندية بني ياس والفجيرة ومؤسسة المرأة ألقاب البطولة بواقع لقبين لكل نادٍ.

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