الفرنسي روزنر يتصدر بطولة «أفيف» دبي للغولف بـ 15 ضربة تحت المعدل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصلت بطولة «أفيف» دبي للغولف، منافساتها لليوم الثاني على التوالي، التي تقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، التي تبلغ جوائز 1.5 مليون دولار، وتضمن للبطل التأهل إلى بطولة «دي بي ورلد» التي تستضيفها دبي الأسبوع المقبل، على ملعب الأرض في ملاعب جميرا للغولف. وشهدت منافسات اليوم الثاني تصدر حامل اللقب الفرنسي أنطوان روزنر، الذي قدم أداء متميزاً في منافسات الجولة الثانية، محققاً ضربة تحت المعدل في ثماني حفر، والمعدل في باقي الحفر، ليضيف إلى رصيده سبع ضربات تحت المعدل، سجلها مع نهاية الجولة الأولى، لينهي اليوم بمجموع 15 ضربة تحت المعدل في الصدارة، في حين جاء في المركز الثاني شراكة بين الإيطالي لابورتا فرانشيسكو، والمتصدر في اليوم الأول الدنماركي يواكيم هانسن، بمجموع 14 ضربة تحت المعدل. وجاء المركز الثالث بمجموع 13 ضربة تحت المعدل، أحرزها الفنلندي كالي ساموجا، يليه في المركز الرابع شراكة بين الإنجليزي بول وارنج ونجم كأس رايدر الإنجليزي تومي فليتوود، برصيد 12 ضربة تحت المعدل، وكان المركز الخامس بمجموع 11 ضربة تحت المعدل من نصيب أربعة لاعبين، وهم الأميركي «شون كروكر»، والنمساوي «بيرند وازبرغر»، والفرنسي «روبن راسل»، والجنوب إفريقي دين بورميستر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news