انطلاق الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُقام، اليوم، ثلاث مباريات في انطلاق الأسبوع الثالث لمسابقة دوري الدرجة الثانية، إذ يلتقي فريق أتلتيكو أرابيا مع فريق لافال يونايتد في تمام الساعة 16:00 على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم، وفريق الموج مع فريق يونايتد سبورت الساعة 17:00 على الملعب الفرعي بنادي الرمس، وفريق ليوا مع فريق الهلال يونايتد الساعة 19:00 على ملعب استاد أكتيف سبورت.

وتختتم مباريات الجولة بعد غدٍ حين يلعب فريق ريجينال أمام فريق لا ليغا أتش بي الساعة 17:00 مساءً على استاد الشيخ زايد للكريكت، وفريق فورسان هيسبانيا أمام فريق يونايتد الساعة 18:30 مساءً على ملعب ذا سيفنز، وفريق بينونة أمام فريق الاتفاق الساعة 20:00 مساءً على استاد الشيخ زايد للكريكت.

وكانت مباريات الجولة الثانية التي أقيمت الأسبوع الماضي قد أسفرت نتائجها عن فوز بينونة على لافال يونايتد ( 4 – 2 )، وريجينال على الموج ( 3 – 1 )، والهلال يونايتد على يونايتد سبورت ( 1 – 0 )، وفورسان هيسبانيا على الاتفاق ( 2 – 1 )، ولا ليغا أتش بي سي على أتلتيكو أرابيا ( 4 – 1 )، بينما تعادل يونايتد مع ليوا إيجابياً ( 1 – 1 ).

ويتصدر ترتيب جدول المسابقة فريق ريجينال برصيد ست نقاط، بالتساوي مع الهلال يونايتد (2)، وفورسان هيسبانيا (3)، يليها لا ليغا (4)، وبينونة (5) ولكلاهما أربع نقاط، ثم الاتفاق (6)، وأتلتيكو آرابيا (7) برصيد ثلاث نقاط، وحل ليوا (8)، ويونايتد (9) بنقطة واحدة، يليهما يونايتد سبورت (10)، والموج (11)، ولافال يونايتد (12) من دون نقاط.

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