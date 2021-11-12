سكيك.. أول إماراتي يسجل أعلى ضربات تحت المعدل في بطولة «أفيف دبي» للغولف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انتهت منافسات اليوم الأول من النسخة الثانية من بطولة (أفيف - دبي) للغولف، التي تقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، بتصدر الدنماركي يواكيم هانسن الترتيب برصيد 9 ضربات تحت المعدل.

في جانب آخر، أكمل اللاعب الإماراتي أحمد سكيك منافسات الجولة الأولى، وحصل على 4 ضربات تحت المعدل، ليكون بذلك أول لاعب إماراتي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق في منافسات الجولة الأوروبية على الإطلاق، ليتجاوز بذلك عدد الضربات تحت المعدل التي أحرزها لاعب الغولف الإماراتي المحترف أحمد المشاريخ، الذي حصل على ضربة واحدة تحت المعدل في بطولة أبوظبي للغولف 2010.

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