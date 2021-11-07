14 ميدالية إماراتية في افتتاح بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي (صور)

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي حفل الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتستمر لغاية 11 نوفمبر الجاري.

واستهل نجوم المنتخب الوطني مشوارهم المونديالي اليوم الأحد في النسخة السادسة والعشرين من البطولة بحصد 14 ميدالية ملونة، منها 4 ذهبيات، بما يعزز فرص التأهل إلى الألعاب العالمية 2022 في الولايات المتحدة الأميركية.

وحضر المنافسات إلى جانب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان كل من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وفهد الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي والدكتور محمد الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد المسعود نائب رئيس مجموعة المسعود وسلطان النيادي رائد الفضاء الاماراتي وفهد الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي.

وبدأ المنتخب الوطني رحلته في بطولة العالم بمنافسات الرجال فئة النيوازا تحت 16 عاماً من فئات الأوزان (38، 42، 46، 50، 55، 60، 66، 73، فوق 73 كغم)، ومنافسات السيدات تحت 16 عاماً من فئات الأوزان ( 32، 36،40، 44، 48، 52، 57، 63 كغم) .

ونجح المنتخب الوطني في إهداء الإمارات 14 ميدالية ملونة، حيث تمّكن كل من سلطان الحوسني وماجد البلوشي وعبدالرحمن محمد من تحقيق الميدالية الذهبية ضمن فئات الرجال بوزن 55 كيلوجراماً و38 كيلوجراماً وتحت 46 كيلوجراماً على التوالي لتكون الذهبية الرابعة من رصيد ميرة الساعدي ضمن فئة السيدات بوزن 36 كيلوغراماً، فيما حصد جاسم الحوسني وعبد الرحمن النجار وحمد عيسى البلوشي الميدالية الفضية للرجال بوزن تحت 73 كيلوغراماً وفوق 73 كيلوجراماً على التوالي، لتحصد كل من آمنة الحوسني وميرة الحوسني ومريم آل علي فضيات السيدات بوزن 36 كيلوجراماً و40 كيلوجراماً و44 كيلوجراماً على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، حصد رجال المنتخب زايد الشبيصي ومسلم محمود برونزية وزن 42 كيلوغراماً و46 كيلوجراماً على التوالي، لتكون برونزية السيدات من رصيد كل من ميرة الخوري وزمزم الحمادي بوزن 44 كيلوغراماً و48 كيلوغراماً.

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