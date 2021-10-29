مكسيكية تسجل رقماً قياسياً في غولف «دبي مونلايت كلاسيك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجلت المكسيكية، ماريا فاسي، رقماً قياسياً بإحراز تسع ضربات أدنى من المعدل، متفوقة بضربة واحدة على منافستها الجنوب إفريقية، لي آن بيس، في الجولة الأولى من منافسات بطولة «دبي مونلايت كلاسيك» المقدمة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتألقت النجمة الصاعدة فاسي (23 عاماً)، خلال المباراة، إذ انطلقت من الحفرة 17 وحققت ثماني ضربات دون المعدل. ونجحت فاسي خلال هذه الجولة، التي تعد الأفضل خلال مسيرتها، في إحراز ثلاث ضربات متتالية دون المعدل في الحفرات (4 إلى 6)، وثلاثية أخرى متتالية في الحفرات (13 إلى 15)، إضافة إلى ضربة حاسمة في الحفرة رقم 16.

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