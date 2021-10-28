الجولة العالمية لبطولة أساتذة السلة الثلاثية في ضيافة أبوظبي غداً

المصدر: الإمارات اليوم

تنطلق غداً بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، وتستمر حتى 30 أكتوبر، وذلك في الملعب المصمم خصيصاً لاستضافة المنافسات في منطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وتقام البطولة ضمن الجولة العالمية التي تحتفل بعيدها العاشر هذا العام، بمشاركة 14 فريقاً، من ضمنهم أفضل 5 فرق في العالم، إضافة إلى فريق أبوظبي والمتوج ببطولة أبوظبي المجتمعية التي أقيمت على مدار ثلاثة أسابيع بمشاركة 48 فريقاً، في إطار منح الأبطال المحليين فرصة للتنافس مع أفضل اللاعبين على مستوى العالم. وتعود البطولة العالمية من جديد إلى أبوظبي للمرة الأولى منذ خمسة أعوام لتؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها العاصمة وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، وفق أعلى معايير السلامة وفي بيئة آمنة وصحية، وتأكيداً لثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة على الإمكانيات والبنية التحتية الكبيرة المتوفرة في أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية.

وتجمع البطولة المرتقبة، التي تقام ضمن سلسلة الجولات العالمية، نخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم، في مقدمتهم النجوم الفائزين مع منتخبات بلادهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ويتصدر فريق ليمان الصربي صاحب المركز الأول في تصنيف الجولات العالمية قائمة الفرق المشاركة في البطولة، وفريق ريجا من لاتفيا الذي فاز لاعبيه بذهبية الأولمبياد.

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