17 ميدالية تاريخية للإمارات في البطولة العربية للسباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حققت سباحة الإمارات رقم تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ مشاركتها بالبطولات العربية للسباحة بعدما حققت 17 ميدالية ملونة في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية التي أقيمت على مدار 4 أيام في أبوظبي بمشاركة 17 دولة عربية في تجمع هو الأول من نوعه بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، كما حلت الإمارات في المركز الثالث عربياً في فئة 16-18 سنة.

ونجحت الإمارات في حصد 6 ميداليات ذهبية بواقع 4 ميداليات للسباح يوسف المطروشي، وذهبية لسارة عكاشة، إضافة إلى ذهبية تتابع 4 في 50 متر متنوع، كما نجحت الإمارات في تحقيق 6 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية ليكون المجموع العام 17 ميدالية ملونة.

وفي فئة 16-18 سنة بنات فازت المغرب بالمركز الأول وجاءت لبنان بالمركز الثاني وسوريا بالمركز الثالث، أما فئة 14-15 سنة بنين فازت مصر بالمركز الأول وقطر في المركز الثاني والمغرب في المركز الثالث، كما فازت مصر بفئة 14-15 بنات وجاءت تونس في المركز الثاني والمغرب في المركز الثالث.

أما فئة 19 سنة وأكبر بنين نجحت الجزائر في الفوز بالمركز الأول وجاءت تونس والأردن في المركز الثاني بنفس عدد الميداليات، أما فئة بنات 19 سنة وأكبر نجحت المغرب في الفوز بالمركز الأول وجاءت البحرين بالمركز الثاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news