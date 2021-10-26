«ويلكي داكريس» بطل كأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّج الجواد «ويلكي داكريس» بلقب المحطة البولندية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ28، أول من أمس، في وارسو. ونجح «ويلكي داكريس» المنحدر من نسل ‏«مارد الصحراء وويلكا داميرا بنت أونتاريو»، والذي يعود للمالك كي زاكولسكي، وبإشراف المدرب آدم ويرزيك، وقيادة الفارس داستن سابتبيكوف، من اقتناص لقب المحطة العاشرة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، وذلك في السباق الذي شهد مشاركة تسعة خيول تمثل نخبة المرابط وإسطبلات الخيل العربي في بولندا وأوروبا، والذي أقيم لمسافة 2400 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news