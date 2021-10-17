متفرقات.. افتتاح بطولة الاتحاد للمبارزة في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتحت، أول من أمس، في صالة نادي الشارقة الرياضي، فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للعمومي، التي نظمها اتحاد المبارزة برعاية «تيما الدولية»، و«ابسليوت للأدوات الرياضية»، في مستهل سلسلة البطولات المحلية ‏للموسم الرياضي الجديد 2021-2022. وقال بيان صحافي: «شهد اليوم الأول مشاركة 62‏ لاعبة، واستطاعت فتيات نادي بني ياس الحصول على لقبي سلاح الشيش وسلاح السيف العربي، ‏فيما ‏ ذهب لقب سلاح الأيبيه إلى أكاديمية إم كي إف إيه».

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