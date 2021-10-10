سالم بن سلطان القاسمي يفوز برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة، بعد فوزه بعدد 24 صوتاً من إجمالي عدد الأصوات البالغة 38 صوتاً، مقابل 14 صوتاً لمنافسه السنغافوري فرانسس كونج.

جاء ذلك خلال انتخابات الدورة الجديدة للاتحاد الآسيوي التي جرت أمس بالعاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والتي حضرها مباشرة أو عبر الاتصال المرئي ممثلو 38 دولة آسيوية.

وأهدى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، فوزه إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مؤكداً أن «تبوؤ أبناء الإمارات المناصب الدولية ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج عمل دؤوب لسنوات طويلة من الدعم من قيادتنا الرشيدة وشعبنا العظيم، الذي يؤكد يوماً بعد يوم مكانته العالمية المرموقة بين الدول».

وعبر القاسمي عن سعادته أيضاً، كونه أول عربي يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الآسيوي، الأمر الذي يستلزم معه بذل المزيد من الجهد لرفعة المبارزة الآسيوية في المرحلة المقبلة، وقدم شكره إلى اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، لدعمهما له المستمر خلال مشوار الانتخابات التي وصفها بأنها لم تكن سهلة، وأن كلمة السر في الفوز بها كان الإرث الحضاري لدولتنا الحبيبة، وعطاء أبناء زايد للعالم، والذين هم دوماً محل ثقة الجميع.

ووجه الشكر لجميع الدول الأعضاء على ثقتهم ودعمهم له، مؤكداً أن هذا الدعم هو حجر الزاوية الذي استند إليه عند تقدمه للترشيح.

وأشار القاسمي في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، إلى أن: «الإمكانات الهائلة المادية والبشرية للقارة الصفراء تدعونا دوماً للعمل الدؤوب على استغلال هذه الموارد لتطوير الرياضة الآسيوية بصفة عامة، ورياضة المبارزة على وجه الخصوص، التي ستشهد طفرة غير مسبوقة، تتمثل في انتظام مسابقات الاتحاد الآسيوي، وتجاوز التحديات، وتطوير جميع عناصر اللعبة، والاهتمام بالنشء والشباب، كونهم مستقبل اللعبة، بالإضافة إلى التوسع في دعم وتطوير رياضة المرأة، من خلال خطط وبرامج مدروسة من قبل خبراء للعبة والعمل الجاد على تنفيذ تلك الخطط».

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