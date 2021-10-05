فيصل الرحماني يحتفظ برئاسة الاتحاد الدولي لسباق الخيل العربية

المصدر: الإمارات اليوم

احتفظ فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الاصيلة (افهار)ـ بالإجماع وذلك في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمقره في العاصمة الفرنسية باريس، والتي جرت اليوم. وحاز مرشح الإمارات على 26 صوتا، باجماع أصوات كافة الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ليحصد الرحماني الفوز الكبير لدورة انتخابية ثانية تمتد لأربعة اعوام من 2021- ولغاية 2025.

ويأتي الفوز الجديد ليؤكد الإنجازات المهمة التي حققها الرحماني طوال السنوات الأربع الماضية اثناء قيادته لهرم الاتحاد الدولي والثقة العالمية بكفاءة الإدارة الإماراتية ودورها في تجسيد النجاح والتميز لمسيرة الخيل العربية في جميع دول العالم. وأكد الرحماني في تصريح صحافي فخره واعتزازه بالثقة الدولية والفوز بدورة انتخابية ثانية، مثمنا الدعم السخي للقيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم كافة مقومات النجاح لأبناء الإمارات في كافة المجالات.

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