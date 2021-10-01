«مربط دبي» يعلن عن مزاد استثنائي للخيول احتفاءً بـ «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مربط دبي للخيول العربية، في بيان صحافي، عن مزاد استثنائي للخيول يقام بالتزامن مع انطلاق الحدث العالمي الأبرز، معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي ينطلق اليوم. وأكد المربط أن «مزاد إكسبو 2020 للخيول العربية» سيقام في التاسع من الشهر الجاري، بعد أيام من بدء المعرض، ويتعلق الأمر بتخصيص سبع شبوات من أفضل الإنتاج العالمي للمربط، وتحديداً من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، وابنه بطل العالم مرتين الفحل «دي سراج».

وتعتبر المبادرة إسهاماً قيّماً ضمن الفعالية الاستثنائية لمربط دبي بإقامة مزاد ثان في الموسم نفسه خلافاً للمواسم السابقة، وذلك للاستفادة من التداعيات الإيجابية للمعرض على معروضات القوى العالمية المنتجة في كل القطاعات، منها قطاع الخيل والفروسية، الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات ذات الجودة العالمية التي تحمل اسم الإمارات وعلامتها المتميزة.

وتتضمن المجموعة الأولى من المزاد، الذي تسهر على تنظيمه شركة الإمارات لمزادات الخيل في الميدان العشبي لمربط دبي، تخصيص شبوة واحدة في السحب بالقرعة من الفحل «إف إيه إل رشيم» عند الشراء بقيمة 100 ألف درهم. وتتضمن المجموعة الثانية تخصيص شبوة واحدة من «إف إيه إل رشيم»، وشبوة واحدة من الفحل صاحب البطولة الثنائية العالمية «دي سراج»، وذلك عند الشراء بقيمة 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم.

وتتضمن المجموعة الثالثة في السحب بالقرعة شبوة واحدة من «إف إيه إل رشيم»، وشبوتين من الفحل «دي سراج» عند الشراء بقيمة 300 ألف درهم. كما تتضمن مبادرة مزاد إكسبو 2020 للخيول العربية مفاجأة خاصة في المزاد، حيث سيتم السحب بالقرعة على شبوة واحدة من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» للمزايدين الموجودين حتى آخر المزاد الحضوري.

وأبدى المشرف العام ومدير عام مربط دبي، المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بانطلاق فعاليات معرض إكسبو، معتبراً الحدث العالمي وجهاً من وجوه التقدير الدولي لمكانة دبي ودولة الإمارات في العالم. وقال التوحيدي في تصريح صحافي: «تقديراً لما يمثله معرض إكسبو 2020 من قيمة عالمية كبرى، ارتأينا أن يكون للخيل العربي حضوره الاستثنائي في الإمارات، التي تعدّ الأولى عربياً في احتضان هذا الحدث المتميز».

وأضاف :«يعدّ معرض إكسبو 2020 حدثاً موازياً لعشاق الخيل العربية، وفي دبي عاصمة الخيل والفروسية في العالم. مربط دبي يدرك أهمية الحدث وأهميته لدى المهتمين بهذا المجال. وقد جعلنا من الحدث مناسبة لترويج الجودة في مجال الخيل العربية وجعلها فرصة سانحة لنقل جودة إنتاجنا المحلي الأفضل عالميا إلى العالم».

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، عبدالعزيز المرزوقي، على أهمية مزاد إكسبو 2020 لما يمثله من وجهة خاصة للراغبين في امتلاك أفضل إنتاج من الخيل العربي. وقال المرزوقي: «إنه إنتاج أثبت قوة أدائه في تطوير مرابط عالمية، ومرابط تألقت في أول ظهور عالمي لها مع إنتاج مربط دبي، لاسيما من خلال مزاداته التي سجلت لتلك المرابط ألقاباً فورية في البطولات التي شاركت بها».

• تم تخصيص 7 شبوات من أفضل الإنتاج العالمي لمربط دبي، وذلك لمبادرة المزاد الاستثنائي.

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