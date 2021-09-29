"كلاسيكو أبيض" بأمر عمر خريبين

المصدر: معاذ كمبال – العين

سجل الدولي السوري، عمر خريبين هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 7+90 ليقود فريقه للتعادل 1-1 أمام مستضيفهم فريق العين في "الكلاسيكو"، الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وكانت المباراة في طريقها لفوز أصحاب الأرض بهدف المغربي سفيان رحيمي الذي سجله في الدقيقة 65، لكن خريبين نجح في إدراك التعادل بعد أن احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووضع الوحدة النقطة الثامنة في رصيده في المركز الثامن، في حين واصل "الزعيم" صدارة جدول الترتيب بعد أن أضاف النقطة 14 في رصيده. وكان الحضور الجماهيري للمباراة بلغ 5416 وهو اعلى معدل منذ عودة الجماهير للمدرجات عقب انحسار كوفيد -19.

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