متفرقات.. ملتقى دولي عن كرة القدم يعقد في دبي غداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي غداً ملتقى دولياً لمنتسبي أندية دبي، بعنوان «أهمية تحديد هوية وفلسفة كرة القدم وأسلوب اللعب في صياغة مشروع النادي»، بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين (ليغا).

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن الهدف من المُلتقى هو تطوير الكوادر الوطنية العاملة في الأندية وشركات كرة القدم والأكاديميات وفرق المراحل السنية، والتأكيد على ضرورة توحيد أسلوب اللعب والتكامل بين الفرق.

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