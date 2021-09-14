الإمارات تتصدر منافسات النسخة الخامسة لبطولة آسيا للجوجيتسو

المصدر: الإمارات اليوم

تواصلت إنجازات المنتخب الوطني في ثاني أيام النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو ليتصدروا في ختام اليوم الثاني تصنيفات البطولة التي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى 16 الجاري. ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 18 ميدالية بواقع 4 ذهبية و4 فضية و10 برونزية فحلت دولة الإمارات في المركز الأول، فيما حلت كازخستان في مركز الوصيف برصيد 4 ذهبيات و3 ميداليات فضية 6 ميداليات برونزية، ليكون المركز الثالث من نصيب الأردن مع ذهبيتين، و3 فضيات و3 برونزيات.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة بانايوتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي إلى جانب رؤساء وفود الدول وأعضاء الاتحاد الآسيوي.

وقال محمد سالم الظاهري أن استضافة بطولة آسيا للجوجيتسو في أبوظبي حقّقت العديد من المكتسبات والنجاحات على عدة أصعدة من أبرزها التنظيم والتحكيم والدعم الجماهيري والحضور الإعلامي المميز، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات في صدارة دول آسيا في قيادة تعافي الرياضة من آثار الجائحة، والجهود المميّزة التي تبذلها لدعم المواهب الإماراتية ذات المستقبل الواعد.

ومع ختام منافسات اليوم الثاني، يختتم منتخب الإمارات مشاركته في البطولة، حيث سجل أبطال الإمارات أداءً مشرّفاً في اليوم الثاني، حيث حصد اللاعب خالد الشحي 62 كجم، واللاعبة حمدة الشكيلي 45 كجم الميدالية الذهبية، بينما تمكن عمر الفضلي 62 كجم من كسب الميدالية الفضية في فئته، في حين نجح كل من سيف الهيمني 94 كجم، ومهدي العولقي 77 كجم، ووديمة اليافعي 45 كجم، وحصة الشامسي 52 كجم، وشما الكلباني 63 كجم، وبشاير المطروشي 63 كجم، من تحقيق الميدالية البرونزية.

وفي منافسات اليوم الأول تمكّن اللاعب ذياب النعيمي فئة 56 كجم، واللاعبة مريم العامري 70 كجم من تحقيق الميدالية الذهبية، بينما تمكن كل من اللاعبين زايد الكثيري فئة 56 كجم، وشمسة العامري 57 كجم، وعهود الكعبي 48 كجم، من تحقيق الميدالية الفضية، في حين نجحت اللاعبات ميثا شريم 48 كجم، وهيا الجهوري 70 كجم، وشمسة الكتبي 70 كجم، واللاعب محمد السويدي 69 كجم، من تحقيق الميدالية البرونزية.

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