«نقطة انطلاق» لصقور الإمارات والظفرة في الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

تعادل فريقا الإمارات والظفرة 1-1، أمس، على استاد الإمارات في رأس الخيمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، ليحصل كلا الفريقين على أول نقطة لهما في البطولة بعد أن كانا قد خسرا في أول جولتين.

وتقدم الظفرة بهدف عن طريق النيجيري ايمو ايزيكيل في الدقيقة 12، وتعادل للإمارات العاجي جوزيف في الدقيقة 87.

وسيطر الإمارات على بداية المباراة، وحصل على أكثر من ثلاث فرص في أول 10 دقائق، ولكنه فشل في إحراز هدف التقدم والأفضلية، ومن هجمة منظمة رائعة للصقور وصلت الكرة إلى لاعب الإمارات خالد خميس، وهو على بعد خطوات من المرمى ولكنه سددها خارج المرمى لتضيع فرصة التقدم.

وأضاع مهاجم الإمارات جوزيف، كرة غريبة من انفراد تام بالشباك، وهو على بعد خطوتين من المرمى، ولكنها اصطدمت بجسد اللاعب وخرجت بعيدة عن المرمى، وسط دهشة كل الحضور.

وعاقب الظفرة فريق الإمارات بأول هدف من أول هجمة مرتدة وصلت إلى اللاعب النيجيري ايمو ايزيكيل، الذي سددها مباشرة في المرمى ليسجل أول هدف للظفرة في الدقيقة 12، وذلك في أول ظهور له رسمياً مع الفريق.

وحاول فريق الإمارات السيطرة على منطقة وسط الملعب ونجح في ذلك مع تراجع الظفرة في وسط ملعبه والاعتماد على الدفاع المنظم، وفشلت كل محاولات الصقور للتعديل لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة بهدف دون مقابل.

بداية الشوط الثاني لم تختلف عن الأول، والتي سيطر فيها الإمارات وكان الطرف الأفضل، ووصل إلى منطقة جزاء الظفرة ولكنه فشل في ذلك، وحصل المهاجم العاجي جوزيف على فرصة تسجيل هدف التعادل من كرة مرتدة من حارس الظفرة عبدالله سلطان، وجدت المهاجم الذي لعبها من لمسة واحدة والمرمى خالٍ تماماً، ولكن ردة فعله كانت ضعيفة ليسددها خارج المرمى.

ونجح الإمارات في إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب العاجي جوزيف، الذي مرّ من دفاع الظفرة ببراعة وسدد في المرمى معلناً عن هدف التعادل لفريق الإمارات في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ولم ينجح الفريقان في الوصول إلى المرمى بعد ذلك، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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