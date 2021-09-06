القايد يرفع علم الإمارات في حفل ختام «بارالمبية طوكيو»

المصدر: طوكيو ■ الإمارات اليوم

اختتمت أمس بعثة المنتخبات الوطنية لأصحاب الهمم مشاركتها في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي استضافتها اليابان في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 الجاري، بمشاركة 4400 رياضي يمثلون 163 دولة.

وفي اليوم الأخير للدورة نجح البطل سيف النعيمي في التأهل لنهائي رماية السكتون 50 متر راقد (مختلط) فئة «آر6»، حيث خاض منافسة شرسة مع أبطال الصين وفرنسا وكوريا الجنوبية، وكان قريباً من الفوز، لكن لم يحالفه التوفيق، وخرج من السباق بعد أداء مشرف.

ورفع البطل البارالمبي محمد القايد علم الدولة في حفل ختام الدورة أمس، حيث كان القايد صاحب السبق في إهداء الإمارات أولى ميدالياتها في بارالمبية طوكيو، عندما حلق ببرونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة، ثم زاد غلة منتخباتنا الوطنية بميدالية جديدة، وهي فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة.

وحققت البعثة، التي تعود إلى الدولة فجر اليوم عبر مطار أبوظبي، جملة من المكاسب إثر مشاركتها في دورة طوكيو، بعد أن قدموا كل ما عندهم في هذا المحفل البارالمبي المهم، حاصدين الذهب والفضة والبرونز عن طريق الثنائي عبدالله سلطان العرياني الذي أهدى الدولة ذهبية الرماية مكرراً مشهد إنجاز دورة لندن 2012، رافعاً رصيده الشخصي إلى خمس ميداليات بارالمبية (ذهبية لندن 2012، وثلاث ميداليات فضية في ريو دي جانيرو 2016، وذهبية طوكيو 2020)، وبطلنا محمد القايد الذي أهدى الدولة أولى الميداليات في دورة طوكيو «برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة»، قبل أن يضيف فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة، رافعاً رصيده من الميداليات البارالمبية إلى خمس بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية ريو دي جانيرو 2016، وفضية وبرونزية طوكيو 2020.

وثاني هذه المكاسب تسجيل ثلاثة أسماء حضورها الأول تاريخياً في الدورات البارالمبية، وهم أحمد جاسم نواد في ألعاب القوى، وعائشة المهيري في الرماية النسائية، وهي أول مشاركة من نوعها لفتاة الإمارات في لعبة الرماية في الألعاب البارالمبية، وأحمد المطيوعي عبر الدراجات الهوائية، وهي أول مشاركة للعبة في تاريخ الدورات البارالمبية اكتسب فيها بطلنا أحمد المطيوعي الخبرة والاحتكاك وسط كوكبة من نجوم العالم.

ومن المكاسب كذلك النشاط المكثف لرئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، حيث كانت دورة طوكيو مناسبة جيدة لعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء اللجان البارالمبية الآسيوية ورؤساء الوفود التي أشادت بدور الدولة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وجاءت الاجتماعات فرصة لبحث سبل التعاون، وتعزيز قدرات أصحاب الهمم الرياضية بالقارة الآسيوية.

كما حقق التحكيم الإماراتي مكسباً جديداً في نسخة طوكيو، والذي يتمثل في تسجيل حكمنا الدولي أحمد حسن الحمادي إنجازاً غير مسبوق، بعد أن سجل مشاركته السابعة على التوالي في الدورات البارالمبية المتعاقبة، منذ ظهوره الأول في أتلانتا صيف عام 1996، ضمن أطقم التحكيم لمنافسات رفعات القوة لأصحاب الهمم، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه أي حكم عربي أو دولي.

رد الجميل

وصف رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، محمد فاضل الهاملي، مشاركة منتخباتنا الوطنية في بارالمبية طوكيو بالممتازة، بعد أن حلق أبطالنا بثلاث ميدالية ملونة، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم سعوا إلى رد الجميل لقيادتنا الرشيدة التي قدمت لهم الدعم غير المحدود لاعتلاء منصات التتويج، وكانوا في الموعد وعلى قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقال: «لقد حقق أبطالنا المطلوب منهم في طوكيو بالرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها هذه النسخة، ونتطلع إلى مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التي حققوها ونيل المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن النسخة المقبلة (فرنسا 2024) باتت على الأبواب، وعلينا المسارعة في التحضير لها، وهو ما نخطط له ونسعى إليه».

الحكم الإماراتي أحمد الحمادي سجّل مشاركته السابعة على التوالي في الدورات البارالمبية.

3 ميداليات ملونة حصيلة أبطال الإمارات في «بارالمبية طوكيو 2020».

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