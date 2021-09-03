محمد بن راشد يستقبل شباب الأهلي.. ويبارك إنجاز «الثلاثية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، الإنجازات التي سجلها الفريق، والفوز بثلاثة ألقاب خلال الموسم الرياضي 2020-2021، متمثلة في بطولة كأس رئيس الدولة، وكأس الخمسين، وكأس السوبر.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني، وأعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن بلوغ منصات التتويج لا يأتي من قبيل الصدفة، وأن المركز الأول لا يناله إلا المثابر والدؤوب في عمله واستعداده. وقال سموه: «هذا ما عهدناه من شبابنا وأبطالنا وفرقنا في مختلف الرياضات على مستوى الدولة».

وأشاد صاحب السمو بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود الإدارية والفنية، ودور الشركاء الاستراتيجيين للنادي، والتي مكنت فريق شباب الأهلي من مواصلة تحقيق الإنجازات التي تضاف إلى رصيد النادي.

ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية قطاع الشباب والرياضة الذي توليه القيادة رعاية واهتماماً، وطالب سموه بضرورة مضاعفة العمل والتخطيط الإداري الدقيق، لرفع مستوى الكفاءة بما يضمن استمرارية تحقيق الإنجازات، وبما يعزز من دور الأندية في رفد المنتخبات الوطنية لمواصلة تحقيق إنجازات رياضية إماراتية في المحافل الدولية.

وتمنى سموه التوفيق للاعبي شاب الأهلي، مؤكداً للاعبين أن فوزهم بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي سيضعهم في تحدٍّ أكبر للحفاظ على تلك الإنجازات.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سليمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وفي الختام، التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع لاعبي فريق شباب الأهلي والجهازين الإداري والفني، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والشركاء الاستراتيجيين للنادي من الرعاة، وهم: نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني خالد الرستماني، ورئيس مجلس إدارة شركة ماج للتطوير موفق القداح، ورئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي سعيد الطاير، ونائب رئيس مجلس إدارة غلف ماركيتنغ قروب محمد عبدالعزيز باقر، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني هشام عبدالله القاسم، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات العقارية مهدي أمجد، والمدير العام للتطوير العقاري في مجموعة وصل لإدارة الأصول راشد العوضي.

نائب رئيس الدولة:

• «هذا ما عهدناه من شبابنا وأبطالنا وفرقنا في مختلف الرياضات على مستوى الدولة».

• «الفوز بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي سيضعكم في تحدٍّ أكبر للحفاظ على تلك الإنجازات».

ألقاب شباب الأهلي في الموسم الماضي

كأس رئيس الدولة.

كأس الخمسين.

كأس السوبر.

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