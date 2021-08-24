منتخب السيدات يهزم المالديف بخماسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز منتخبنا الوطني للسيدات على نظيره منتخب المالديف بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الأولى التي جرت أمس في ملعب ذياب عوانة، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022.

وسجل أهداف منتخبنا ليلى المهيري (ثلاثة أهداف)، أريج الحمادي، ونعيمة إبراهيم. وتابع المباراة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أمل بوشلاخ، والأمين العام للاتحاد محمد بن هزام.

ويلتقي المنتخبان مجدداً بعد غد على الملعب ذاته.

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