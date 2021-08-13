تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين ناديَي الإمارات ورأس الخيمة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

قررت إدارة ناديَي الإمارات ورأس الخيمة إنشاء لجنة قانونية مشتركة لحماية مصالح وحقوق الناديين، على كل الأصعدة والمستويات والمجالات الرياضية والمجتمعية والاستثمارية، أمام الجهات القضائية وغير القضائية، وانطلاقاً من حرص الناديين على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الناديين، وتنفيذاً للمادة السادسة من ذلك، وفي إطار التعاون المشترك بشأن تبادل الخبرات حول الأنظمة واللوائح للارتقاء بالمستوى الإداري والاستراتيجي والقانوني للوصول للمستوى الاحترافي.

وذكر بيان صحافي من نادي الإمارات أن اللجنة القانونية تضم المستشار منصور حسين طاهر رئيساً، والمستشار حسن علي المرزوقي نائباً للرئيس، والمستشار محمد سعيد الخشابي، والمستشار إبراهيم محمد البلوشي، والمستشار معتز الشريف، وعبدالله علي العبار.

وأضاف البيان أن «من مهام اللجنة القانونية المتخصصة كذلك ضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، وتسيء إلى لجان ومنتسبي الناديين بعيداً عن النقد البناء، ومحاربة التجاوزات أو إثارة الفتن من خلال المعلومات، أو الأخبار المغلوطة والإساءات التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض، وكذلك مراجعة العقود واللوائح وتنقيحها وتطويرها، للوصول إلى أفضل النماذج التي تحفظ حقوق الجميع وتحقق الهدف المرجو منها».

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