الرمس يدرس إمكانية العودة إلى منافسات دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

قرّر مجلس إدارة نادي الرمس تشكيل لجنة برئاسة سالم الدرمكي، لدراسة إمكانية مشاركة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك في أول توجهات مجلس الإدارة الجديدة منذ انسحابه من المشاركة قبل سبعة مواسم.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على الثقة الغالية التي حصل عليها المجلس، متمنياً التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات وطموحات أهالي وأبناء الرمس رافعين شعار الأسرة الواحدة، مؤكداً على العمل الجماعي بوجود خبرات ومختصين من الكوادر بالمجلس الجديد.

وقال النادي في بيان أمس: إن «الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي شهد توزيع المناصب والحقائب الإدارية، بحيث سيكون النائب الأول هزاع إبراهيم المنصوري، بينما سيكون النائب الثاني منذر المزكي، والأمين العام أسماء الشحي، ورئيس اللجنة الرياضية أحمد الطنيجي، ونائبه جاسم الطنيجي، والمدير المالي عادل لحبيشي، ومدير النادي جاسم محمد كاسين، ومساعده محمد سعيد المنصوري، ورئيس اللجنة الثقافية علي عبدالله، ومنى محمد التاجر نائبة رئيس اللجنة الثقافية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news