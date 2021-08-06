«الفتى الإماراتي الذهبي» بطل مهرجان بييل للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

ظفر الفتى الإماراتي الذهبي، لاعب منتخب الشطرنج والشارقة، الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبدالرحمن، بلقب مهرجان بييل الدولي الـ54 للأساتذة، بمشاركة 73 لاعباً من 18 دولة، والذي أقيم في مدينة بييل سويسرا، وذلك بعد تحقيقه سبع نقاط من تسع جولات وانتصارات على لاعبين دوليين من الهند واليونان وأميركا.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج، الدكتور سرحان المعيني، في تصريحات صحافية: «نحمد الله على حصول لاعب إماراتي على هذا الإنجاز، إذ تعتبر المرة الأولى التي يتمكن فيها لاعب عربي من الفوز بلقب بطولة بييل للأساتذة، والتي تقام للمرة الـ54، الأمر الذي يؤكد على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الفنية للاتحاد، وتضافر الجهود مع الأندية الأعضاء، ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان على الدعم اللامحدود الذي يلقاه اللاعب من رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام سعيد عبدالغفار، وأمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليم، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ورئيس نادي الشارقة للشطرنج الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، لمتابعتهم الشخصية للاعب ومشاركاته، وتوفير كل المتطلبات والاحتياجات وتسخيرها لمصلحة اللاعبين».

وأضاف: «تظهر نتائج هذا المجهود العظيم، من خلال الإنجازات المتتالية التي يحققها، ومنها وصول اللاعب سالم عبدالرحمن إلى الدور الثالث بإنجاز عربي غير مسبوق، وصعوده لمرحلة (64) في بطولة كأس العالم للشطرنج في روسيا، وأتوجه بالشكر للاعبنا الأستاذ الدولي الكبير – الفتى الذهبي - وأسرته، على حرصه ومثابرته ومشاركاته في الشطرنج، ليحقق للإمارات الإنجازات التي نفخر بها جميعاً».

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد رئيس الوفد المشارك عبدالمجيد الهرمودي: «تمكن سالم في الجولة الأخيرة من البطولة من التغلب على اللاعب الأوكراني ألجنوف بافيل، والظفر باللقب في واحدة من أقوى البطولات الدولية على مستوى العالم. إن مشاركة الاتحاد في البطولة حققت العديد من الأهداف، منها أيضاً زيادة تصنيف اللاعب سالم، ليصبح في الترتيب الـ41 على مستوى العالم، ولا يسعنا إلا أن نثني على المجهود والعمل الكبير الذي يبذله اللاعب سالم، لتحقيق الإنجازات، والتقدم في التصنيف العالمي، وأشيد بالمستوى الفني المرتفع للبطولة، والتنظيم المميز والمشاركة الإيجابية للاعبينا في بطولات المهرجان».

وأوضح الهرمودي أن «مشاركة الاتحاد في البطولة جاءت ضمن خطة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية، وذلك لإعداد اللاعبين للاستحقاقات القادمة، ويشارك الاتحاد والأندية في بطولة الأساتذة باللاعبين سالم عبدالرحمن وعمر نعمان وعمار السدراني وعمران الحوسني، الذي حقق لقب أفضل لاعب تحت 2200 نقطة، وإبراهيم سلطان، كما يشارك في المهرجان أيضاً كل من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي دبي للشطرنج، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بلاعبيهم ضمن معسكرات التدريب الخارجية».

وعبر نائب رئيس اتحاد الشطرنج عبدالعزيز العبدولي، عن فخر الاتحاد بتحقيق هذه الإنجازات والشكر والتقدير لأندية الشطرنج والمؤسسات الرياضية التي تمثل ركناً أساسياً في صرح تقدم شطرنج الإمارات، والشكر موصول لجميع اللاعبين واللاعبات، على جهودهم ونتائجهم في هذه البطولة، ونتمنى لهم تحقيق المزيد في البطولات القادمة.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية رئيسة وفد المنتخب الوطني للسيدات، فوزية عباس، إن الاتحاد يشارك بلاعبات المنتخب الوطني عائشة سرحان المعيني ومريم عيسى مسعود وريان محمد المازمي وفاطمة سيف آل علي وروضة عيسى السركال في بطولة الهواة، ضمن مهرجان بييل الدولي للشطرنج، حيث خضعت اللاعبات لتدريبات مع مدرب السيدات والتر أرينسيبيا طوال الفترة الماضية، لتطوير المستوى الفني لهن، وبخاصة عقب وقف البطولات الحضورية في أغلب دول العالم، والحمد لله حققت اللاعبات إنجازات كبيرة في هذه البطولة، حيث حصلت عائشة سرحان على لقب أفضل لاعبة تحت 1800 نقطة، واللاعبة روضة السركال أفضل لاعبة تحت 1700 نقطة، وفاطمة سيف ثاني أفضل لاعبة تحت 1700 نقطة، وهذا إنجاز يضاف إلى رصيد الاتحاد.

73 لاعباً من 18 دولة شاركوا في مهرجان بييل للشطرنج

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