إلزام شباب الأهلي دفع 9 ملايين درهم لحبيب الفردان.. وإحالة النادي إلى "الانضباط"

المصدر: منصور السندي - دبي

ألزمت هيئة التحكيم المشكّلة من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار أحمد سعيد جمعة السويدي، وعضوية المستشار عيسى عبدالله بن حيدر، والمستشار فيصل أحمد علي الحداد، شركة شباب الأهلي لكرة القدم بدفع 9.1 مليون درهم للاعب حبيب الفردان عبارة عن مستحقات مالية مترتبة للاعب على الشركة، وإلزام الشركة أيضاً دفع تعويض عن الضرر المادي والأدبي للاعب، وكذلك رسوم مصاريف وأتعاب التحكيم وإحالة النادي إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، وذلك بحسب نسخة من الحكم حصلت عليه "الإمارات اليوم".

وكان حبيب الفردان قد تقدم بشكوى في البداية إلى غرفة فض المنازعات في اتحاد الكرة، وأخذت الشكوى مراحلها المختلفة في التقاضي.

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