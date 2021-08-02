سالم عبدالرحمن يتصدر مهرجان بيل السويسري للشطرنج

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

واصل لاعب نادي الشارقة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، تألقه في بطولة الأساتذة ضمن مهرجان بيل الدولي في سويسرا، بعد أن تخطى عقبة الأستاذ الدولي الكبير الهندي بورانيك أبهيمانيو، في الجولة الثالثة، وتعادله في الجولة الرابعة مع الأستاذ الدولي الكبير جانجولي شيخار، ليتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 3.5 نقاط من أربع جولات.

وتعتبر البطولة أحد أهم المهرجانات العالمية الشطرنجية السنوية، والتي يشارك فيها 73 لاعباً، يمثلون 18 دولة، فيما يشارك في بطولة الهواة 120 لاعباً، من 13 دولة، وتقام المنافسات التي ستستمر حتى الرابع من أغسطس، وفق النظام السويسري من تسع جولات. ويضم وفد نادي الشارقة خمسة لاعبين، هم: الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، ويشاركان في بطولة الأساتذة، فيما يشارك ثلاثة لاعبين شباب في بطولة الهواة، هم: سيف أحمد الزرعوني، وحمد بدر حوير، وسالم عبدالرحيم، ويشرف على تدريبهم المدرب الدولي أفستراتيوس غريفاس.

وقال الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الجهاز الفني، جمال المدفع، في تصريحات صحافية، إن «مشاركة لاعبي النادي في مهرجان بيل الدولي، تأتي في إطار إعداد اللاعبين للمشاركة والمنافسة في البطولات الدولية، وتمثيل الدولة بصورة جيدة في تلك المحافل الكبرى». وأضاف: «سيشارك لاعبو نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فور عودتهم من سويسرا، في بطولتي كأس رئيس الدولة للرجال، والفئات السنية، والتي سينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في مدينة كلباء، خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجاري».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news